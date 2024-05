Fiorentina, Italiano: «Obiettivo chiaro per coronare un percorso»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Conference contro il Brugge

FINALE – «Il pensiero è riuscire ad arrivare in finale come lo scorso anno e completare questo percorso, abbiamo la possibilità di giocarci questo trofeo ma prima dobbiamo passare da questo stadio e da questo avversario, che cercheremo di mettere in difficoltà come successo all’andata».

VANTAGGIO – «Non bisogna mai abbassare la guardia, serve massima attenzione perché ci stiamo giocando qualcosa di fantastico. Avere due risultati su tre non cambia l’impostazione della partita, abbiamo un vantaggio ma dobbiamo sempre cerare di fare quello che ci ha permesso di metterli in difficoltà e di presentarci al match con un gol di vantaggio».

FIORENTINA – «Ho messo il cuore in tutte le partite, spero di coronare questo percorso con la vittoria finale. I nostri tifosi se lo meritano, per me essere l’allenatore della Fiorentina è un privilegio»