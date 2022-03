Allo stadio Dacia, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dacia, Udinese e Sampdoria, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Udinese Sampdoria 2-1 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura della Dacia Arena

3′ Gol di Deulofeu – Pereyra beffa sulla corsia mancina Murru e serve l’attaccante bianconero. Deulofeu a pochi passi da Falcone insacca sotto la traversa

12′ Gol di Udogie – Dormita generale della Sampdoria in difesa. Colley si perde Molina, il pallone arriva a Udogie posizionato in un punto in cui Bereszynski non può più intervenire e batte a rete

13′ Gol di Caputo – Dopo il gol del doppio vantaggio errore di Becao sul lancio per Caputo, l’attaccante della Sampdoria in velocità batte Silvestri

18′ Colpo di testa di Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria sfrutta una grande palla di Candreva e prova a girare il testa. La sfera è centrale e Silvestri para senza problema

Udinese Sampdoria 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 3′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi, Caputo, Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Sabiri, Vieira, Giovinco, Ferrari, Magnani, Montevago, Trimboli. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. Assistenti: Carbone di Napoli e Valeriani di Ravenna. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia. VAR: Abisso di Palermo. AVAR: Longo di Paola.

AMMONITI:

