Akinsanmiro si PRESENTA: «ADORO già la Sampdoria, Pirlo è stato DECISIVO per la mia scelta»

Le parole di Ebenezer Akinsanmiro, nuovo calciatore della Sampdoria, in arrivo dal’Inter. Tutti i dettagli

Ebenezer Akinsanmiro, nuovo calciatore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club.

EMOZIONE – «Sono molto felice, adoro già la squadra, la Sampdoria, i tifosi, i giocatori… Mi hanno già mostrato gioia, felicità e amicizia. Sono felice ed emozionato di essere qui.»

SCELTA – «Prima di tutto ho scelto la Sampdoria perché è un grande club e una grande opportunità per me. Accardi crede molto in me e ho fatto questa scelta anche per l’allenatore, perché è una leggenda e ha giocato come centrocampista. Questo aiuterà davvero tanto a migliorare il mio gioco. Ecco la ragione per cui sono felice di essere in questa squadra.»