Moviola Lecce Venezia, l’episodio chiave del match

Moviola Lecce Venezia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Lecce Venezia, valido per la 31ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE

Al 13′ Gaspar cade in area strattonato dagli sviluppi di un calcio d’angolo per il Lecce, ma si prosegue.

Al 30′ Fallo a centrocampo di Perez su Guilbert. Nessun cartellino.

Cartellino giallo per Carboni, per un fallo in ritardo a centrocampo. Cartellino giusto.

Ammonito Baschirotto in avvio di ripresa.

Marcandalli in ritardo su Tete Morenet, ammonito anche lui.

Scontro tra Guilbert e Busio con conseguente giallo per il leccese, arrivato duro nel contrasto.

Perez ferma il contropiede di Tete Morente. Giallo puntuale anche per lui.