La Sampdoria presenta le nuove maglie: richiamo storico - VIDEO

La presentazione della Sampdoria per le nuove maglie del club blucerchiato per la stagione 2024/25. I dettagli

La Sampdoria ha presentato ufficialmente le nuove maglie per la stagione 2024/25.

Introducing the new Sampdoria game kits by @MacronSports for the 2024/25 season, inspired by the wonderful decorations of the 'Palazzi dei Rolli' in Genova city center.

COMUNICATO – «Una squadra e la sua città, le sue vie, i suoi edifici che ‘raccontano’ di un’epoca lontana, tra Rinascimento e Barocco, nella quale a Genova si progettano e costruiscono un gruppo di palazzi nobiliari con stupende facciate decorate con stucchi e marmi, atri grandiosi, spettacolari scaloni aperti, splendidi giardini, loggiati e saloni sontuosi che, per Decreto del Senato, dovevano ospitare le alte personalità che si trovavano a Genova in visita di Stato. I Palazzi dei Rolli, situati nel centro di Genova e divenuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono stati di ispirazione per arricchire ulteriormente i nuovi kit dell’U.C. Sampdoria per la prossima stagione agonistica. Maglie che di per sé sono già storia e tradizione, ma nelle quali Macron ha saputo abbinare all’immutabile fascino della maglia più bella del mondo una grafica ricercata ed elegante che fa da filo conduttore in tutti i nuovi game kit della squadra blucerchiata».