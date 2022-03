Allo stadio Penzo, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Penzo, Venezia e Sassuolo, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Venezia Sassuolo 1-3 MOVIOLA

2′ Gol Raspadori – Subito avanti i neroverdi con Raspadori. L’attaccante neroverde è bravo a sfondare centralmente e a superare Romero da pochi passi.

11′ Occasione Traore – Il Sassuolo sta dominando al Penzo. Berardi spacca il campo e allarga per Traore che, tutto solo contro Romero, non dà potenza alla conclusione che risulta centrale e debole.

17′ Gol di Berardi su rigore – Pairetto va a rivedere al VAR il tocco di mani in area di Aramu su colpo di testa di Frattesi e assegna il penalty. Dal dischetto Berardi non sbaglia, superando Romero per lo 0-2.

27′ Gol annullato al Venezia – Ribattuta in rete di Fiordilino dopo un salvataggio di Ferrari ma Pairetto annulla per posizione irregolare a inizio azione di Aramu.

29′ Gol Scamacca su rigore – Pairetto assegna un penalty per fallo di Romero su Berardi. Stavolta dal dischetto va Scamacca che calcia centralmente e trova lo 0-3.

35′ Gol Henry – Bella azione sulla destra dei veneti. Cross di Fiordilino e colpo di testa vincente di Henry.

40′ Occasione Mateju – Colpo di testa del difensore su calcio d’angolo dalla destra e miracolo di Consigli.

44′ Gol annullato a Traore – Grande azione del Sassuolo di prima, palla da Berardi per Traore che piazza il pallone all’angolino ma rete annullata per fuorigioco dell’ivoriano.

55′ Occasione Fiordilino – Spinge il Venezia. Okereke mette il turbo e crossa per Henry che controlla e serve l’accorrente Fiordilino: destro a botta sicura ma Ferrari salva tutto.

56′ Occasione Traore – Risposta neroverde con Traore che si libera bene di un avversario ed entra in area: destro ancora una volta troppo debole e centrale.

61′ Occasione Traore – Ancora neroverdi pericolosi in ripartenza. Frattesi per Traore che rientra sul destro e calcia a giro: palla angolata che Romero mette in angolo.

Migliore in campo: Berardi al termine del primo tempo PAGELLE

Venezia Sassuolo 1-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 2′ Raspadori, 17′ rig. Berardi, 29′ rig. Scamacca (S); 35′ Henry (V)

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Vacca, Kiyine (64′ Ampadu); Aramu; Henry, Okereke. Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

NOTE: AMMONITI: Aramu, Fiordilino, Vacca, Svoboda (V); Scamacca (S)

