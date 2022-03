Moviola Venezia Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Venezia Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Sassuolo, valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

16′ Gol di Berardi su rigore – Pairetto va a rivedere al VAR il tocco di mani in area di Aramu su colpo di testa di Frattesi e assegna il penalty. Dal dischetto Berardi non sbaglia, superando Romero per lo 0-2.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A