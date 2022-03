Allo stadio Maradona, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Maradona, Napoli e Milan, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Napoli Milan 0-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

4′ Il Milan reclama un calcio di rigore – Bennacer cade in area dopo un contatto con Koulibaly. Orsato lascia correre con la panchina del Milan furiosa.

8′ Ammoniti Pioli – Le proteste per il mancato rigore proseguono e Pioli viene ammoniti.

13′ Anche il Napoli chiede un rigore – Fabian sventaglia per Osimhen che supera Tomori in velocità ed entra in area. Il difensore chiude il nigeriano in angolo, ma c’è un contatto. Orsato anche in questo lascia correre.

20′ Tiro Napoli – Osimhen servito in profondità calcia col destro sul primo palo. Maignan controlla il pallone andare sul fondo.

26′ Ammonizione Napoli – Giallo per Koulibaly per un fallo su Giroud.

27′ Tiro Milan – Leao si accentra e calcia col destro. Troppo debole, Ospina si distende e blocca.

36′ Ammonizione Napoli – Cartellino giallo per Rrahmani per un fallo su Theo Hernandez.

38′ Ammonizione Milan – Giallo anche per Giroud per un entrata aerea pericolosa su Ospina.

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

TERMINA IL PRIMO TEMPO

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

49′ GOL MILAN – Rimpallo al limite dell’area del Napoli dopo un calcio di punizione. Calabria calcia col destro, tiro smorzato ma Giroud ci mette lo zampino e batte Ospina.

55′ Tiro Milan – Bennacer si accentra dalla destra e calcia col sinistro. Il pallone rimbalza davanti a Ospina che riesce a mettere in angolo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Napoli Milan 0-0: risultato e tabellino

Marcatori: 49′ Giroud (M)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Anguissa, Mertens, Ounas, Petagna, Lozano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Maldini. Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud

Arbitro: Daniele Orsato

