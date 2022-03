Bologna Torino 0-0 LIVE: ritmo alto ma nessuna squadra riesce a pungere

Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Torino, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Bologna Torino 0-0 MOVIOLA

INIZIA LA PARTITA

4′ Intenso pressing da parte di entrambe la squadre in questi minuti iniziali.

7′ Occasione Torino – Bremer ruba palla a Sansone nella metà campo del Bologna. Il centrale brasiliano prova l’azione individuale, ma la debole conclusione di piatto finisce larga alla sinistra di Skorupski.

8′ Occasione Torino – Singo prende il tempo a Hickey e si invola verso la porta dalla destra. Cross in mezzo spazzato via dalla difesa del Bologna.

12′ Occasione Bologna – Barrow dalla sinistra punta Djidji e mette in mezzo un cross basso e potente. La palla finisce sull’altra fascia, dove Orsolini salta Rodriguez con un tunnel, ma il suo passaggio per il centro dell’area è troppo debole e viene intercettato.

15′ Occasione Bologna – Palla di Orsolini in mezzo per Sansone, anticipato da Bremer. Svanberg a rimorchio tira di collo ma Singo, con le braccia raccolte sul petto, devia in calcio d’angolo. Il VAR conferma la decisione arbitrale di non concedere rigore.

21′ Occasione Torino – Su calcio d’angolo di Mandragora, Pobega anticipa di testa Djidji, che tutto solo era pronto al tap-in.

23′ Molti falli a centrocampo interrompono il ritmo della partita.

26′ Ammonizione Bologna – Passaggio sbagliato di Skorupski, che non vede Mandragora dietro Schouten. Il centrocampista del Torino anticipa l’olandese, che a sua volta lo atterar prima che possa rendersi pericoloso.

29′ Tiro Torino – La difesa del Bologna rinvia il calcio d’angolo sul piede di Singo, che si coordina e la piazza sotto la traversa. Skorupski è miracoloso nel deviare in angolo.

29′ Tiro Torino – Djidji su calcio d’angolo colpisce la palla di testa. Skorupski è molto reattivo nel deviare sopra la traversa.

34′ Ammonizione Torino – Cartellino giallo per Pobega per aver colpito con il braccio la faccia di Svanberg.

39′ Occasione Bologna – Da calcio d’angolo, Orsolini serve Svanberg. Solo nel cuore dell’area, lo svedese calcia la palla di prima. La difesa del Toro fa muro e devia fuori.

43′ Occasione Bologna – Cross di Barrow per Theate, che da ottima posizione non riesce a colpire bene la palla di testa. Ne consegue una mischia nell’area del Torino. L’arbitro ferma il gioco per il fuorigioco proprio di Theate.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO SECONDO TEMPO

46′ Tiro Torino – Pasticcio di Medel e Soumaoro che si ostacolano da soli. Brekalo ne approfitta e completamente da solo, dal limite dell’area, scheggia il palo alla destra di Skorupski.

48′ Occasione Bologna – Calcio d’angolo di Orsolini. De Silvestri non impatta la palla di testa per un soffio. La difesa del Toro spazza via.

53′ Occasione Bologna – De Silvestri sbilancia leggermente Vojvoda e colpisce la palla di collo sul rimbalzo. Tiro di poco a lato, tra le proteste della difesa granata.

60′ Doppia sostituzione Bologna – Fuori De Silvestri, infortunato, e Sansone, dentro Dijks e Soriano.

63′ Ammonizione Bologna – Theate spende un fallo tattico su Pobega. Diffidato, salterà la Fiorentina.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Skorupski PAGELLE

Bologna Torino 0-0: risultato e tabellino

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (60′ Dijks), Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone (60′ Soriano). Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Mbaye, Aebisher, Dijks, Kasius, Viola, Soriano, Raimondo, Falcinelli.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Buongiorno, Zima, Izzo, Ansaldi, Aina, Lukic, Linetty, Warming, Pjaca, Pellegri.

Arbitro: Luca Massimi Ammoniti: Schouten, Pobega, Theate

