Moviola Bologna Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Torino, valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massimi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ Occasione Bologna – Palla di Orsolini in mezzo per Sansone, anticipato da Bremer. Svanberg a rimorchio tira di collo ma Singo, con le braccia raccolte sul petto, devia in calcio d’angolo. Il VAR conferma la decisione arbitrale di non concedere rigore.

