Stagione pazzesca di Greenwood, il Marsiglia spara alto per la sua cessione! La risposta risiede nei numeri

Greenwood ha vissuto una stagione incredibile e il Marsiglia è una bottega cara ora per la sua cessione. Le cifre della partenza

Il calciomercato estivo si infiamma attorno al nome di Mason Greenwood. L’attaccante inglese è reduce da una stagione straordinaria e il suo futuro sembra destinato a essere uno dei temi più caldi e dibattuti delle prossime settimane. Attualmente di proprietà dell’Olympique Marsiglia, il talento britannico ha attirato le attenzioni di diversi top club europei. In prima fila per assicurarsi le sue prestazioni ci sono la Roma e il Fenerbahce, pronte a darsi battaglia per portare il giocatore all’interno delle rispettive rose. Tuttavia, le richieste economiche provenienti dalla Francia sono particolarmente elevate e richiederanno uno sforzo finanziario notevole per chiudere l’operazione.

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Le cifre dell’affare: quanto chiede l’Olympique Marsiglia

La dirigenza dell’Olympique Marsiglia ha le idee molto chiare sul valore del proprio gioiello offensivo e non ha alcuna intenzione di concedere sconti. La richiesta iniziale per lasciar partire Mason Greenwood in questa finestra di trasferimenti – secondo Fabrizio Romano – è stata formalizzata in modo netto: la società transalpina pretende 50 milioni di euro come base fissa, a cui andranno aggiunti ulteriori 5 milioni di euro di bonus. Questa valutazione complessiva da 55 milioni certifica l’assoluta centralità del giocatore e fissa un’asticella molto alta per le pretendenti. La Roma e il Fenerbahce sono avvisate: per sedersi concretamente al tavolo delle trattative bisognerà avvicinarsi sensibilmente a queste esose pretese economiche.

Il duello di mercato tra Roma e Fenerbahce

La corsa a Greenwood vede al momento due contendenti principali sfidarsi a distanza. Da una parte c’è la Roma, alla costante ricerca di un profilo offensivo di caratura internazionale capace di garantire gol, imprevedibilità e grandissima qualità tecnica nel reparto avanzato giallorosso. La dirigenza capitolina valuta attentamente l’investimento, conscia del profondo impatto che l’inglese potrebbe avere nel campionato di Serie A. Dall’altra parte c’è il Fenerbahce, club turco sempre molto ambizioso e storicamente pronto a investire cifre pesanti per dominare in patria e competere ad alti livelli in Europa. Il duello promette scintille.

Una stagione da protagonista: i numeri di Mason Greenwood

L’elevata valutazione fatta dal Marsiglia è ampiamente giustificata dal rendimento offerto dal giocatore nell’ultima annata calcistica. L’ex Manchester United si è caricato la squadra sulle spalle, dimostrando una continuità di prestazioni impressionante e un cinismo sotto porta assoluto. Il suo tabellino stagionale è di altissimo profilo:

45 presenze totali collezionate tra campionato e coppe.

totali collezionate tra campionato e coppe. 26 gol realizzati, a dimostrazione di un fiuto della rete eccezionale.

realizzati, a dimostrazione di un fiuto della rete eccezionale. 11 assist forniti ai compagni, che certificano la sua completezza tecnica e la visione di gioco periferica.

Sono proprio questi numeri a spiegare perfettamente perché le pretendenti siano così determinate a tentare l’assalto definitivo. Il futuro di Greenwood è ancora tutto da scrivere, ma l’OM detiene saldamente il pallino del gioco in questa affascinante trattativa.