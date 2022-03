Allo stadio Allianz, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Allianz, Juventus e Spezia, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Juventus Spezia 1-0 MOVIOLA

1′ FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dell’Allianz Stadium.

2′ Tentativo Pellegrini – Primo affondo sulla sinistra del terzino bianconero, chiuso bene dalla difesa dello Spezia.

3′ Danilo prova a inventare – Palla in profondità per Vlahovic. Suggerimento lungo, irraggiungibile per il serbo.

6′ Contatto Morata-Nikolaou – Spinge in maniera irregolare il difensore, lo spagnolo si conquista la punizione sulla trequarti.

7′ Tiro Morata – Prima conclusione in porta dello spagnolo, para Provedel.

10′ Bianconeri in gestione – È la formazione di casa a mantenere il pallino del gioco in queste prime battute. Lo Spezia si difende compatto.

14′ Si distende lo Spezia – Dopo un avvio in difesa, i liguri si affacciano nella trequarti della Juve.

15′ Cuadrado falloso – Entrata in ritardo su Nikolaou, calcio di punizione per lo Spezia.

18′ Tiro Arthur – Grande iniziativa sulla corsia di destra da parte di Cuadrado, che scarica per Arthur: la conclusione del brasiliano viene murata dalla difesa dello Spezia.

21′ GOL MORATA – I bianconeri approffitano di un errore in uscita dello Spezia: Locatelli serve sulla corsa Morata che batte Provedel con un preciso piazzato.

24′ Problema per Pellegrini – Colpo al volto per Pellegrini, che rimane giù dolorante.

25′ Riprende il gioco – Si alza Pellegrini, può riprendere il match.

28′ Juve in controllo – Sbloccato il match, i bianconeri amministrano ora la sfera con precisi passaggi rasoterra in attesa del giusto varco per affondare.

31′ Ripartenza sfumata – Prova a distendersi la Juventus, con Morata che prova a servire in profondità Vlahovic. Pallone troppo potente che il serbo non riesce a controllare.

31′ Ripartenza sfumata – Prova a distendersi la Juventus, con Morata che prova a servire in profondità Vlahovic. Pallone troppo potente che il serbo non riesce a controllare.

36′ Invenzione Locatelli – Il mediano pesca bene tra le linee Cuadrado, che dalla trequarti non è preciso nel traversone. Palla che termina direttamente sul fondo.

38′ Provedel sicuro – Locatelli crossa dalla trequarti, Vlahovic si avventa sul pallone ma viene anticipato da un attento Provedel, che fa sua la sfera con le mani.

40′ Maggiore falloso – Intervento in ritardo su Pellegrini. Calcio di punizione per i bianconeri.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Juventus Spezia 1-0: risultato e tabellino

Reti: 21′ Morata

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Bernardeschi, Miretti, Kean, Aké, Soulé.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Agudelo, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta. A disp. Zoet, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola.

Arbitro: Francesco Fourneau

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A