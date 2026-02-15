Serie A
Moviola Parma Verona, Pairetto nella bufera: rosso a Orban e polemiche. L’episodio chiave del match
Moviola Parma Verona: l’episodio arbitrale chiave del match del Tardini valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Parma Verona, valido per la 25ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La moviola di Parma-Hellas Verona accende nuove, feroci polemiche sul campionato di Serie A. La direzione di gara di Luca Pairetto finisce subito sotto accusa allo stadio Tardini, dove il match si infiamma dopo appena dieci minuti di gioco. I Ducali passano in vantaggio all’8′ grazie a una prodezza balistica di Adrian Bernabé: il talentuoso centrocampista spagnolo, approfittando di un grave errore in fase di impostazione della difesa ospite, controlla la sfera e la scaraventa al volo all’incrocio dei pali, sorprendendo il portiere Lorenzo Montipò, non esente da colpe sulla conclusione.
Tuttavia, la scena se la prende il direttore di gara al 12′. L’attaccante degli Scaligeri, Victor Orban, dopo un contatto di gioco con il capitano emiliano Enrico Delprato, protesta e viene espulso direttamente. Una decisione severissima e poco chiara nelle dinamiche che lascia i Veneti in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, rievocando i fantasmi delle recenti polemiche arbitrali di Inter-Juventus. La scelta ha scatenato l’ira del web, con i tifosi che gridano allo scandalo per un provvedimento ritenuto sproporzionato.
Per il fischietto di Nichelino, figlio d’arte e internazionale dal 2021, si tratta del terzo rosso diretto stagionale in otto presenze, confermandosi uno dei giudici di gara più severi della categoria. I precedenti storici, d’altronde, non sorridevano alle due compagini: i Crociati con lui hanno vinto una sola volta in casa (nel lontano 2018), mentre per l’Hellas il bilancio parla di ben otto sconfitte in tredici incroci totali. Un pomeriggio che alimenta ulteriormente il clima di tensione attorno all’AIA.