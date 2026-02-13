Moviola Pisa Milan, ecco l’episodio arbitrale chiave dell’anticipo della sfida di Serie A

Moviola Pisa Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Pisa Milan, valido per la 25ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri.

LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO – Nel match della 25ª giornata tra Pisa e Milan, la direzione di gara di Michael Fabbri è stata caratterizzata da diversi interventi disciplinari e decisioni puntuali. L’arbitro ha gestito con fermezza i contrasti più duri, richiamando Aebischer e Moreo per interventi irregolari e ammonendo Toure al 16’. Il Pisa ha protestato in un paio di occasioni per falli fischiati a Loyola e Bozhinov, mentre il Milan ha beneficiato di una gestione lineare dei contatti a centrocampo. Regolare il gol del vantaggio rossonero al 39’, con Loftus-Cheek bravo a sfruttare il cross di Athekame: nessun fallo rilevato né in area né nella costruzione dell’azione. Corretta anche la decisione di non concedere rigore su Stojilkovic al 32’, con Maignan che interviene nettamente sul pallone. Nel complesso, Fabbri ha mantenuto il controllo della gara, concedendo un solo minuto di recupero nel primo tempo e gestendo con equilibrio un match intenso ma corretto.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo di Pisa–Milan è stato ricco di episodi arbitrali che hanno impegnato Michael Fabbri, protagonista di diverse decisioni chiave. Dopo appena un minuto, il direttore di gara ha annullato un gol a Fullkrug per un fallo di mano rilevato dal VAR, episodio che ha acceso subito la ripresa. Poco dopo, al 54’, Fabbri ha assegnato un rigore al Milan per un intervento goffo di Loyola, ma Fullkrug ha calciato fuori, mantenendo il risultato in equilibrio fino al pareggio pisano di Loyola al 71’. La gestione disciplinare è stata intensa: ammonizioni per Bartesaghi e un doppio giallo a Rabiot, espulso al 90+1 per un intervento giudicato corretto dall’arbitro. Nel finale, Fabbri ha punito anche una trattenuta di Canestrelli, mantenendo saldo il controllo di una gara nervosa e ricca di contatti. Dopo sei minuti di recupero, il fischio finale ha chiuso un secondo tempo movimentato e denso di valutazioni arbitrali decisive.

