L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Subito VAR protagonista in Samp-Udinese. Al 4′ Nestorovski porta in vantaggio i bianconeri ma il gol viene annullato, dopo qualche minuto di attesa, per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante macedone.