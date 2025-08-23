Moviola Sassuolo Napoli, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24

Moviola Sassuolo Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Sassuolo Napoli, valido per la 1ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.

PRIMO TEMPO

Microprotesta del Napoli su un cross intercettato da Doig, il braccio è comunque molto attaccato al corpo. Ammonizione solo verbale a Lucca che va totalmente fuori tempo su Laurienté. Scintille subito sopite tra Berardi e Olivera. Il primo tempo si chiude senza cartellini, ma le interruzioni di gioco non sono state poche: 17.

SECONDO TEMPO

Dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa Lucca è il primo ammonito della partita per un intervento scomposto in elevazione su Doig: l’ex Udinese non è convinto della decisione. Giallo per Berardi che sgambetta McTominay: nessun dubbio sulla decisione di Ayroldi. Al 67′ ammonito Koné che va a tamponare Lucca arrivando da dietro. Berardi polemico con l’arbitro perché non interrompe il gioco quando due suoi compagni sono a terra. Al 79′ espulso Kone per un’entrata durissima su Lucca, secondo giallo doveroso nonostante prenda anche la palla, il tackle è oggettvamente molto pericoloso. Si chiude con 17 falli dei padroni di casa e 16 da parte dei campioni d’Italia.