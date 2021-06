Moviola Svezia Ucraina: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di Euro2020: moviola Svezia Ucraina

L’episodio chiave della moviola del match tra Svezia e Ucraina, valido per gli ottavi di finale Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ Kulusevski reclama un rigore – Kulusevski prova l’azione personale per entrare in area e viene contrastato dalla difesa ucraina, va giù ma per Orsato non ci sono gli estremi per intervenire