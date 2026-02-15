Moviola Torino Bologna: brivido VAR sul pari di Vlasic. Fourneau grazia Zortea e Odgaard nel finale, gli episodi dubbi del match

Moviola Torino Bologna: gli episodi dubbi del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

Il Bologna di Vincenzo Italiano porta via tre punti pesantissimi dallo stadio Olimpico Grande Torino, imponendosi per 1-2 in una gara vibrante e ricca di interruzioni. La direzione di gara, affidata al signor Francesco Fourneau, è finita sotto la lente d’ingrandimento soprattutto per la gestione disciplinare e per un lungo check VAR in occasione del momentaneo pareggio granata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il giallo del gol di Vlasic (62′-64′)

L’episodio centrale del match avviene poco dopo l’ora di gioco. Al 62′, Nikola Vlasic trova il jolly con un gran tiro dal limite che batte Skorupski per l’1-1. L’esultanza del Torino, però, viene strozzata in gola: Fourneau ritarda la ripresa del gioco e fa il chiaro segno del monitor, avviando un controllo VAR. Alla fine, al 64′, arriva la decisione definitiva: gol valido. Sospiro di sollievo per i padroni di casa, anche se la gioia durerà poco vista la rete decisiva di Santiago Castro al 70′ (regolare, su assist di Bernardeschi).

Gestione disciplinare: troppa clemenza?

Se sui gol la terna ha giudicato correttamente (regolare anche lo 0-1 di Moro al 49′), la gestione dei cartellini ha lasciato qualche dubbio. Fourneau ha ammonito correttamente Maripan (20′), Gineitis (51′), Sohm (81′) e Vlasic (87′), ma ha graziato in almeno due occasioni i giocatori del Bologna. Al 75′, Nadir Zortea è entrato in scivolata pericolosa, cavandosela solo con un richiamo verbale. Ancor più evidente l’episodio al 94′, in pieno recupero, quando Jens Odgaard ha trattenuto vistosamente un avversario per la maglia fermando una ripartenza: anche qui, niente giallo, scatenando le proteste della panchina di Marco Baroni.

Spezzatino nel finale

Gli ultimi minuti sono stati frammentati da continue interruzioni. Al 79′ il gioco si è fermato a lungo per un doppio problema fisico tra le fila emiliane (Skorupski e Vitik), una situazione che ha innervosito il Torino e spezzato il ritmo dell’assalto finale. Il recupero di 5 minuti è scivolato via tra possessi palla del Bologna e falli tattici, certificando la vittoria degli ospiti.