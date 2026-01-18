Moviola Torino Roma: dal gol annullato a Malen al rigore richiesto da Adams. Gli episodi dubbi del match

Moviola Torino Roma: gli episodi dubbi del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26

È stata una partita che ha richiesto grande attenzione e l’ausilio determinante della tecnologia quella diretta da Daniele Chiffi tra Torino e Roma. Il fischietto della sezione di Padova ha dovuto gestire diverse situazioni spinose, specialmente in occasione delle marcature, in un match corretto ma agonisticamente valido.

Il “giallo” del vantaggio: fuorigioco e gol buono

Il momento più caldo della direzione arbitrale arriva a metà primo tempo, in un intervallo di tre minuti che cambia l’inerzia emotiva del match. Al 23′, la Roma trova la via della rete con Donyell Malen, servito da Dybala. L’arbitro inizialmente convalida, ma viene richiamato all’ordine dalla sala VAR. Il check evidenzia una posizione di fuorigioco in fase di impostazione dell’azione giallorossa. La decisione di annullare è corretta: il vantaggio viene cancellato e si resta sullo 0-0.

Il destino, però, è beffardo per il Torino. Appena tre minuti dopo la decisione del VAR (al 26′), la Roma segna di nuovo, con gli stessi protagonisti: assist di Dybala e gol di Malen. In questo caso, la posizione dell’olandese è regolare al momento del lancio. Chiffi e assistenti convalidano giustamente senza esitazioni.

Il raddoppio sub-judice e i contatti in area

Altro lavoro per il VAR al minuto 72′. Paulo Dybala sigla il raddoppio su assist di Rensch. Anche qui, Chiffi frena l’esultanza per attendere il “silent check” con la sala operativa, necessario per verificare la posizione di partenza dell’esterno e l’eventuale presenza di falli. Dopo un minuto di attesa, arriva l’ok: il gol è regolare.

Nel finale (90′), episodio dubbio nell’area giallorossa: Che Adams va giù dopo un contatto con un difensore avversario. Chiffi è ben posizionato e fa ampi cenni di proseguire, giudicando il contrasto come una normale dinamica di gioco e non passibile di calcio di rigore. Una decisione che appare coerente con il metro di giudizio tenuto per tutta la gara.

Gestione disciplinare

Corretta la distribuzione dei cartellini in una gara maschia. Giusto il giallo immediato a Ismajli al 9′ per un intervento duro che ha settato subito il metro di giudizio. Ineccepibili anche le sanzioni per Mancini (entrata scomposta al 55′) e per Vlasic nel recupero. Chiffi chiude con una sufficienza piena, ben supportato dalla tecnologia.