Moviola Udinese Inter, dubbi sulla direzione di Di Bello: due episodi al centro delle polemiche

Moviola Udinese Inter, analisi approfondita di due situazioni che stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori

Nonostante il successo dell’Inter al Bluenergy Stadium, la prestazione arbitrale di Marco Di Bello è finita al centro delle polemiche. Il momento più discusso è arrivato al 70’: l’intervento di Carlos Augusto su Davis, punito con una punizione dal limite e un cartellino giallo, ha sollevato molte perplessità tra i nerazzurri.

Moviola Udinese‑Inter, il giudizio di Luca Marelli: “Non c’è fallo e non c’è giallo” Dagli studi di DAZN, l’esperto arbitrale Luca Marelli ha analizzato l’episodio, confermando le proteste della squadra di Cristian Chivu. Secondo Marelli, il difensore brasiliano è arrivato nettamente prima sul pallone, deviandolo in anticipo rispetto all’attaccante dell’Udinese. L’arbitro, ha spiegato, potrebbe essere stato tratto in inganno dalla velocità dell’azione, ma il contatto non era da sanzionare.

A complicare ulteriormente la situazione, le proteste dell’Udinese, che aveva addirittura chiesto il rosso per “chiara occasione da gol”. Una richiesta infondata, come chiarito da Marelli: l’azione si stava sviluppando verso l’esterno e non c’erano gli estremi né per la punizione né per il cartellino.

Un episodio che avrebbe potuto incidere sull’andamento della gara, proprio mentre l’Inter cercava di difendere il vantaggio. La gestione dei cartellini da parte di Di Bello continua così ad alimentare discussioni e conferma i dubbi della vigilia.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

