Moviola Udinese Pisa, succede di tutto a fine primo tempo! Rigore concesso ai bianconeri ma quante proteste…
Moviola Udinese Pisa: finale di primo tempo della sfida infuocato, rigore ai friulani tra mille proteste. Il racconto
La sfida della 20ª giornata di Serie A tra Udinese e Pisa si accende nel finale di primo tempo, quando in appena sessanta secondi arriva la svolta che cambia l’inerzia del match.
Al 39’, infatti, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai friulani dopo un intervento irregolare di Leris, che nel tentativo di contendere il pallone finisce per ostacolare due giocatori dell’Udinese lanciati verso l’area. La decisione, confermata dal VAR, scatena le proteste dei toscani, ma il direttore di gara resta fermo nella sua valutazione.
Sul dischetto si presenta Davis, che al 40’ non trema: conclusione precisa, Scuffet spiazzato e Udinese che si porta in vantaggio sfruttando al massimo l’occasione. Un uno-due micidiale che indirizza la partita e infiamma il pubblico della Dacia Arena.
