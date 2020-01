MOVIOLA Verona Genoa: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Verona Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Hellas Verona e Genoa, valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 53′ l’arbitro Mariani ha concesso un calcio di rigore in favore dell’Hellas Verona per un contrasto in area tra Zaccagni e Romero. Il difensore genoano nel tentativo di colpire la palla prende la gamba del giocatore gialloblù. Per Mariani pochissimi dubbi e penalty assegnato agli scaligeri.