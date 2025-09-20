Moviola Verona Juventus, Gazzetta: Rapuano insufficiente. Rigore c’è, manca il rosso a Orban. L’analisi degli episodi arbitrali

Un primo tempo letteralmente folle allo Stadio Bentegodi tra Verona e Juventus, dove a farla da padrone non è stato solo lo spettacolo in campo, ma soprattutto una serie di decisioni arbitrali che hanno generato grande confusione. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la gestione del direttore di gara è apparsa incerta fin dai primi minuti, culminando in tre episodi chiave che hanno pesantemente condizionato la frazione di gioco.

La spirale di errori inizia con un’ammonizione unilaterale a Gatti, coinvolto in un battibecco con Bradaric, che invece viene graziato. Poco dopo, l’episodio più clamoroso: l’arbitro non si avvede di un netto fallo di mano in area di João Mário, il cui braccio largo aumenta il volume corporeo in modo decisivo. Correttamente, il VAR Aureliano richiama il direttore di gara al monitor per l’On-Field Review, che porta all’assegnazione del calcio di rigore.

È qui, però, che la situazione diventa surreale. Utilizzando il nuovo sistema di annuncio al pubblico, l’arbitro definisce il tocco “evidente” e, commettendo un errore macroscopico, lo attribuisce al giocatore numero 15, Kalulu, anziché al vero colpevole, il numero 25, João Mário. Dal dischetto, Orban non sbaglia, siglando il pareggio al 44′.

L’errore più grave, tuttavia, arriva nel finale di tempo. Lo stesso Orban si rende protagonista di una gomitata volontaria ai danni di Gatti. I replay, chiarissimi, mostrano l’attaccante disinteressarsi del pallone per colpire direttamente l’avversario. Inspiegabilmente, l’arbitro opta solo per il cartellino giallo, e ancora più gravemente, il VAR non interviene per correggere quella che appare come una chiara espulsione mancata. Paradossalmente, in questo clima di tensione, a farne le spese è il ds gialloblù Sogliano, che viene espulso per proteste.