Moviola Verona Pisa, l’episodio chiave della partita di Serie A: cosa è successo al Bentegodi

39 minuti ago

Daniele Doveri

Moviola Verona Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Verona Pisa , valido per la 24ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

LA MOVIOLA – La moviola del match tra Verona e Pisa si concentra su poche ma decisive situazioni che hanno inciso sull’equilibrio della partita. L’episodio più clamoroso è arrivato al 33′, quando Gift Orban ha calciato una punizione potente che ha centrato il palo destro: azione regolare, nessuna irregolarità nella battuta, episodio sfortunato per il Pisa e potenziale svolta mancata per i padroni di casa.

L’arbitro Daniele Doveri ha mostrato personalità nella gestione dei contrasti, sanzionando con il giallo Stefano Moreo al 32′ per un intervento che interrompeva una ripartenza pericolosa; la decisione è apparsa proporzionata e coerente con il metro adottato. Nella ripresa Doveri ha punito con ammonizioni anche Marius Marin e Suat Serdar per interventi duri nella fase finale, mantenendo il controllo e prevenendo escalation di nervosismo.

Sul piano tecnico‑tattico, le parate di Lorenzo Montipò hanno avuto un ruolo determinante nel preservare lo 0‑0: interventi su colpi di testa e sul tiro ravvicinato di Henrik Meister al 87′ hanno annullato le occasioni più nitide del Pisa senza che emergessero dubbi su eventuali irregolarità in area. Le sostituzioni e i cambi di ritmo non hanno generato episodi da VAR o proteste significative, confermando una direzione di gara lineare.

