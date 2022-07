Muriel per Pinamonti? No, entrambi possono giocare insieme nell’Atalanta

L’affare Pinamonti non è condizionato dalle offerte di mercato che l’Atalanta sta avendo nei confronti di Luis Muriel

Luis Muriel è un giocatore tanto talentuoso quanto appetibile sul mercato. Le offerte per l’attaccante non mancano, e l’Atalanta è ben disponibile a trattare se si dovessero presentare le cifre giuste: nelle ultime ore si è rifatta viva la Juventus.

Muriel fuori per far spazio a Pinamonti? No. Ciò che è legato a quello che si sta trattando con l’Inter è a parte rispetto alla situazione del colombiano. Il numero 9 bergamasco è una seconda punta pura riadattata al ruolo di vice Duvan, e se nel caso Andrea dovesse approdare a Bergamo l’attacco non sarebbe per nulla affollato con la permanenza di Lucho: Gasperini avrebbe due posti per il ruolo di centravanti (Zapata e Pinamonti) e ben tre per quanto concerne l’attacco di sinistra (Boga, Muriel e Pasalic).