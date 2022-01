ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio, accordo col Maiorca per Muriqi. Le cifre dell’operazione tra il club bianconceleste e quello spagnolo

È arrivata la tanto agognata fumata bianca tra Lazio e Maiorca per la cessione di Vedat Muriqi. Come riporta l’autorevole quotidiano spagnolo Marca, i due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Inoltre, come riporta il giornalista kosovaro Sadiku, domani l’attaccante sarà in Spagna per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club delle baleari.