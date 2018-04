Musacchio: «Buona partita, ma volevamo vincere»

Le parole di Mateo Musacchio al termine di Milan-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Mateo Musacchio, difensore del Milan, al termine del match pareggiato contro il Napoli di Maurizio Sarri, ha parlato al canale ufficiale del club rossonero. Queste le sue parole: «Sapevamo che avremmo giocato contro una grande squadra e contro una grande attacco, ma abbiamo disputato una buona partita ed ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara. Affronteremo il Torino in casa loro e non sarà semplice, ma dobbiamo andare lì con la voglia di vincere, perché ne abbiamo bisogno».

L’argentino ha continuato: «Questa la miglior partite del 2018? Non voglio fare alcun paragone. Abbiamo giocato bene, ma il nostro obiettivo era vincere. Di certo però abbiamo disputato una buona partita. Se siamo carichi per il Torino? Sì, siamo pronti e ce la giocheremo. Presto divento padre? Sì, sarà una settimana incredibile per me».