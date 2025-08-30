 Musah-Atalanta, affare fatto per il centrocampista del Milan. I dettagli - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Musah-Atalanta, affare fatto per il centrocampista del Milan. I dettagli

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

19 ore ago

on

By

musah

Musah-Atalanta, fumata bianca per il centrocampista del Milan. Le cifre intorno all’affare nerazzurro

Dopo giorni di attesa in quanto si aspettava il Milan per l’acquisto definitivo, finalmente per l’Atalanta è arrivato il momento di accogliere il suo nuovo acquisto.

È fatta per Musah all’Atalanta nonostante l’iniziale tentennamento del Milan. Confermata anche l’indiscrezione con le cifre: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

Related Topics:

Atalanta News

Juric post Parma Atalanta: «Abbiamo sprecato tanto. Dobbiamo migliorare e sulla prestazione di quel giocatore…»

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

14 ore ago

on

30 Agosto 2025

By

juric
Continue Reading

Atalanta News

Pagelle Parma Atalanta: TOP e FLOP del match di Serie A

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

15 ore ago

on

30 Agosto 2025

By

de ketelaere
Continue Reading