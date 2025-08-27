 Musah-Atalanta, i nerazzurri vogliono chiudere: l'ostacolo però rimane sempre il Milan. Ecco perché - Calcio News 24
Musah-Atalanta, i nerazzurri vogliono chiudere: l’ostacolo però rimane sempre il Milan. Ecco perché

1 ora ago

Musah

Musah-Atalanta, nerazzurri in attesa della decisione del Milan. La Dea vorrebbe chiudere subito per il centrocampista

Una delle trattative di mercato in casa nerazzurra è sicuramente quella di Musah dove l’Atalanta vuole regalare a Juric un altro colpo importante: non senza qualche novità.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta è in forte pressing per Musah: l’intenzione rimane quella di chiudere per il centrocampista.

Tuttavia l’ostacolo rimane sempre il Milan, ad oggi incasinato con il mercato in entrata: portando i nerazzurri in attesa. Staremo a vedere

