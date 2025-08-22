 Calciomercato Atalanta, Musah interessa (e molto) ai nerazzurri. Gli ostacoli rossoneri per la fumata bianca - Calcio News 24
Atalanta News

Calciomercato Atalanta, Musah interessa (e molto) ai nerazzurri. Gli ostacoli rossoneri per la fumata bianca

Calciomercato Atalanta, i nerazzurri sono fortemente interessati a Musah del Milan. La situazione in termini di trattativa

Il calciomercato Atalanta non è ancora finito nonostante gli arrivi di Zalewski e Krstovic. Dagli esterni all’attacco fino al potenziamento del centrocampo: reparto dove serve un nuovo innesto per fare ancora un salto importante.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è fortemente interessata a Musah del Milan per completare il centrocampo. Tuttavia se da una parte i 25 milioni non sarebbero un problema, dall’altra Allegri continua a fare muro.

