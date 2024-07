Musah Milan, può partire? Sull'americano c'è il pressing di una big

Musah Milan, una big di Serie A in pressing sui rossoneri: il nuovo allenatore lo ha chiesto con decisione

Geoffrey Moncada e gli uomini mercato del Milan dovranno resistere anche agli assalti in arrivo per Yunus Musah. Nelle ultime ore il nome dello statunitense pare esser finito nel mirino del Napoli, con Antonio Conte che spingerebbe per il suo acquisto. La notizia arriva da Repubblica ma come fa sapere Calciomercato.com, i rossoneri considerano assolutamente incedibile il proprio centrocampista e non lo venderanno nemmeno per cifre molto superiori rispetto a quelle di acquisto.

Arrivato solo la scorsa estate per 20 milioni di euro, il giocatore ha già convinto tutto in società sulle proprie qualità e sui propri margini di miglioramento.

