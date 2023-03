Musso, troppi alti e bassi per l’Atalanta. Quanto ha inciso statisticamente nei punti?

La stagione del portiere dell’Atalanta Juan Musso tra alti e bassi: grandi interventi alternati ad errori fatali. I numeri nerazzurri

Uno dei giocatori messi sotto accusa in casa Atalanta è sicuramente Juan Musso. Giocatore dove molti riponevano speranze di miglioramento analizzando sia l’investimento fatto l’anno scorso che per l’importanza di avere tra i pali di un portiere tanto costante quanto decisivo per l’Europa.

L’inizio di stagione (prima dell’infortunio alla mascella) è stato grandioso: volontà, sicurezza, crescita non solo tra i pali, ma anche in quelle uscite che erano fino ad ora il suo punto debole. Per poco aveva rappresentato ciò che l’argentino doveva essere quando ha messo piede terra orobica: merito anche di una difesa bassa e più coerente con le sue caratteristiche tecniche.

Dal suo ritorno contro l’Empoli alla 12° giornata, la fiamma iniziale ha praticamente perso ossigeno, trasformando la sua annata è una vera e propria altalena: la distanza tra una prestazione superlativa tra i pali ad errori fatali è un attimo, non portando quella sicurezza totale che servirebbe alla squadra.

8 clean sheet e 21 goal subiti sui 30 totali della squadra. Tante critiche, ma quanti punti l’Atalanta ha realmente perso per colpa di Musso? Ad occhio si contano le sfide contro Cremonese, Napoli, Inter, Lecce, Milan e Napoli: 16 sulla carta, 8 se parliamo di ottica pareggio con nerazzurri milanesi e partenopei (togliendo la gara di San Siro in quanto la sconfitta non ha colpito solo l’estremo difensore).

Non si sta parlando di un rendimento disastroso, ma parlando di rapporto qualità/investimento le aspettative sono molto alte nei suoi confronti. Juan Musso è un portiere con buone doti, ma non all’altezza di portare l’Atalanta a quei livelli che attualmente necessita: per quanto abbia fatto la sua parte.