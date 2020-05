Julian Nagelsmann ha chiarito quanto accaduto con Dani Olmo: le parole dell’allenatore del Lipsia – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha spento le polemiche dopo quanto accaduto con il centrocampista Dani Olmo.

«Sono contento che mi abbia affrontato. È venuto da me dicendomi che non è soddisfatto dei minuti che ha avuto a disposizione», ha concluso il tecnico tedesco in conferenza stampa.