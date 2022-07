Le parole di Nagelsmann che punzecchiano la Juve: «De Ligt dice che in Italia non si è mai allenato così duramente»

Frecciata di Nagelsmann nei confronti della Juve. Il tecnico del Bayern Monaco ha svelato un retroscena dopo l’ultima sessione di allenamento. Di seguito le sue parole.

«De Ligt Mi ha detto che la sessione di oggi è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stato difficile, ma non così tanto. Matthijs non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito dire che non è facile rimanere in forma in Italia».