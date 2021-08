Nainggolan Cagliari, vertice concluso con l’Inter: la situazione

Vertice concluso tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan, che vuole sempre il club sardo. Le ultime notizie

Il Cagliari continua a lavorare per riportare in Sardegna Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, assente nell’ultima amichevole contro il Parma, è destinato a lasciare l’Inter.

Nel corso del pomeriggio è andato in scena un vertice proprio tra il club di Giulini e i nerazzurri. Come riporta Alfredo Pedullà, il vertice si è concluso e la decisione del belga non è cambiata: vuole tornare a Cagliari. D’altro canto, Nandez aspetta sempre, in attesa di uno scatto decisivo che lo possa portare a Milano.