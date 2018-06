Nainggolan si difende: «Non credete stia bene a lasciare Roma ma a volte sei costretto» – FOTO

L’affare tra Inter e Nainggolan può dirsi concluso. In queste ultime frenetiche ore è comparso un messaggio di Nainggolan ad una pagina romanista su Instagram

Sarà sicuramente uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo. Radja Nainggolan è pronto a vestire la maglia nerazzurra. In cambio, alla Roma, arriveranno 23 milioni più l’intero cartellino di Zaniolo e Santon. Nelle ore in cui si sta consumando il suo passaggio all‘Inter, Radja Nainggolan esce allo scoperto e conferma la sua versione dei fatti sulla trattativa che sta infiammano il mercato italiano, facendo intuire che in realtà è stata la Roma ad accompagnarlo all’uscita.

«Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti portano a dover fare delle scelte». Questo il messaggio che ha scritto su Instagram il centrocampista belga, rispondendo a dei tifosi giallorossi che gli chiedevano di rimanere nella Capitale anche nella prossima stagione. A detta del centrocampista, sarebbe rimasto almeno un’altra stagione nella Capitale ma i piani societari della Roma erano diversi.