Nainggolan parla della possibilità di farsi allenare da Conte: «Mi sarebbe piaciuto, in un mese ho visto la sua determinazione»

Ai microfoni di Dazn, Radja Nainggolan ha parlato della possibilità di farsi allenare da Antonio Conte, successivamente sfumata dopo il suo passaggio al Cagliari. Ecco le parole del Ninja:

«Mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte, in un mese ho visto la sua determinazione e le sue idee. È sempre stato diretto quando una cosa non gli piaceva. Una volta mi ha chiamato dicendomi che per me fosse malato e mi voleva al Chelsea, poi hanno preso una decisione che condivido».