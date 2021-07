Nandez Inter, due alternative in caso di fumata nera: chi sono

Nandez Inter: si avvicina l’intesa, ma sullo sfondo restano valide due alternative al giocatore di proprietà del Cagliari

L’Inter continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi una pedina di assoluto affidamento come Nahitan Nandez. Tra domanda e offerta per il prestito ballano appena 2 milioni di euro: i nerazzurri infatti offrono 2 milioni di euro, mentre il Cagliari vorrebbe incassarne almeno 4.

La sensazione è che alla fine l’uruguaiano possa davvero vestire la maglia nerazzurra, ma sullo sfondo restano valide le piste che portano a Dumfries e Zappacosta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo in caso di apertura da parte di Psv e Chelsea al prestito con diritto di riscatto potrebbe saltare il banco tra Inter e Cagliari.