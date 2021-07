Nandez o Bellerin? L’Inter ha deciso su chi puntare

L’operazione tra Inter e Cagliari per Nandez è slegata da Nainggolan: l’uruguaiano ha sorpassato Bellerin nelle gerarchie

Nahitan Nandez è in pole per il post Hakimi in casa Inter. Sorpassato Bellerin, per il quale l’Arsenal ha rifiutato la prima proposta presentata diverse settimane fa.

L’uruguyano, riporta Sky Sport vuole solo i nerazzurri, e al momento, a bloccare l’accordo tra Inter e Cagliari è la cifra richiesta dai sardi per il prestito oneroso nell’affare che vedrebbe inserito anche il diritto di riscatto. Si continua a discutere, ma i buoni rapporti tra le due parti in causa fanno pensare che la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni. D’altronde a spingere è anche Inzaghi, che lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2. Radja Nainggolan, per il quale si sta comunque trattando, è un affare slegato da quello dell’ex Boca Juniors.