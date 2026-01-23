Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso con quel club per l’ex Manchester United

Il calcio regala storie infinite e quella di Luis Nani potrebbe arricchirsi di un nuovo, inaspettato capitolo. L’8 dicembre 2024, il fuoriclasse lusitano aveva ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo, annunciando il ritiro contestualmente alla risoluzione del contratto con l’Estrela da Amadora. Una decisione che sembrava irrevocabile per uno dei simboli della “Generazione d’Oro” portoghese, campione d’Europa nel 2016 e colonna portante del Manchester United di Sir Alex Ferguson. Eppure, a poco più di un anno da quell’addio, lo scenario è mutato radicalmente: oggi, alla soglia dei 39 anni, l’esterno offensivo è pronto a rimettersi in gioco in una destinazione esotica: il Kazakistan.

La missione in Asia: sopralluogo e ruolo strategico

Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche dal quotidiano A Bola, Nani è atteso nelle prossime ore in terra kazaka per un incontro decisivo con i vertici dell’Aktobe FC. Non si tratta ancora di una firma, ma di una visita conoscitiva fondamentale: il giocatore vuole valutare di persona le strutture, la città e la serietà del progetto prima di accettare. L’offerta del club biancorosso non si limita al campo: l’ex Lazio e Valencia è stato individuato come figura chiave per la crescita dell’intero movimento calcistico locale, un vero e proprio ambasciatore capace di accendere i riflettori internazionali su un campionato che prenderà il via il prossimo marzo.

Il contesto: Aktobe cerca il rilancio

La destinazione ha un suo fascino storico. L’Aktobe, squadra della quarta città del Paese, vanta cinque titoli nazionali (l’ultimo nel 2013) e gioca in uno stadio da oltre 13.000 posti. Dopo aver vinto la Coppa nazionale nel 2024 e aver chiuso al quinto posto l’ultimo campionato, la società cerca il salto di qualità definitivo affidandosi all’esperienza infinita del portoghese.

Per Nani sarebbe il ritorno all’agonismo dopo l’ultima apparizione ufficiale datata primo novembre 2024, in una sfida emotivamente carica contro lo Sporting Lisbona, il club che lo ha lanciato. Dopo aver vestito maglie prestigiose in Inghilterra, Spagna, Italia, Turchia, Stati Uniti e Australia, questa nuova avventura asiatica dimostra che per certi campioni la passione per il pallone non ha confini né età.

