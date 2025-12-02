Napoli, Lukaku verso il rientro? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’infermeria in vista della sfida con la Juve

Napoli, torna Lukaku? Ecco le sue condizioni: sarà convocato contro la Juventus? Il punto dall’infermeria dei partenopei

La settimana decisiva è iniziata. Domenica 7 dicembre, lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro del big match che può indirizzare la stagione: Napoli-Juventus. La città vive l’attesa della sfida tra Antonio Conte e Luciano Spalletti, mentre a Castel Volturno l’attenzione è tutta rivolta all’infermeria, divisa tra speranze di recupero e pesanti assenze.

Lukaku, corsa contro il tempo

Il grande punto interrogativo riguarda Romelu Lukaku. Sarà convocato? Secondo il Corriere dello Sport, la settimana potrebbe segnare il ritorno del belga. Se riuscirà ad allenarsi in gruppo entro metà settimana, Conte lo inserirà tra i convocati. Difficile vederlo titolare, ma avere “Big Rom” in panchina, pronto a subentrare nei minuti finali, rappresenterebbe un’arma psicologica e tattica di enorme valore contro la difesa bianconera.

Gilmour, tegola pesante a centrocampo

Se l’attacco intravede la luce, il centrocampo resta in piena emergenza. Billy Gilmour, fermo da cinque gare, si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la pubalgia cronica. L’operazione è riuscita, ma i tempi di recupero sono lunghi: lo scozzese resterà fuori almeno due mesi.

Emergenza totale in mediana

La sua assenza si aggiunge a quelle di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, ancora ai box. Conte dovrà quindi affrontare la Juventus con un reparto centrale ridotto all’osso. Gilmour salterà non solo il match del 7 dicembre, ma anche il ritorno del 25 gennaio, aggravando una situazione che rischia di condizionare pesantemente le rotazioni del Napoli.

