Il Napoli ha battuto la Pro Vercelli per 1-0 grazie alla rete siglata da Victor Osimhen al 26′ del primo tempo. Ansia per l’infortunio patito da Diego Demme, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio destro.