Napoli, accordo raggiunto tra il PSG e Fabian Ruiz

Fabian Ruiz ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain: ora i francesi devono trattare l’acquisto con il Napoli

Intesa raggiunta tra Fabian Ruiz e il PSG per il trasferimento del centrocampista del Napoli. Secondo quanto riportato dall’Equipe, i francesi adesso dovranno trattare con Aurelio De Laurentiis.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto e il Napoli ha fretta di venderlo per non perderlo a 0 e, nello stesso tempo, potrebbe convincere i parigini ad inserire Keylor Navas nella trattativa.