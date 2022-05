Napoli, addio in grande stile per Insigne: cosa succederà al fischio finale

Il Napoli prepara un addio in grande stile per Lorenzo Insigne. Ecco cosa accadrà dopo il fischio finale del match con il Genoa

Come riferito da Il Mattino, il Napoli sta preparando un saluto in grande stile per Lorenzo Insigne, che domani contro il Genoa giocherà la sua ultima gara in maglia azzurra al Diego Armando Maradona.

Pronto un giro di campo a fine gara per salutare tutti i tifosi, con conseguente discorso subito dopo al fianco della sua famiglia.