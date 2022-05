Napoli, fatta per Olivera: i dettagli

Il Napoli chiude per un altro colpo in entrata: si tratta dell’esterno difensivo Olivera del Getafe, i dettagli

Il Napoli chiude per un altro colpo in entrata per l’estate. Tutto fatto per Olivera del Getafe, mancano gli ultimi dettagli da limare, ma Giuntoli sta lavorando per chiudere il prima possibile.

A meno di colpi di scena sarà Olivera l’arrivo a sinistra per gli azzurri. Gli spagnoli chiedono i 20 milioni della clausola, ma il Napoli conta di chiudere a 12 milioni. C’è l’apertura da parte degli spagnoli. Lo scrive Il Mattino.