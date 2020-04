Napoli, agente Milik: «Juventus? Con Giuntoli parliamo del rinnovo»

L’agente di Arkadiusz Milik mette a tacere i rumors riguardanti il potenziale trasferimento dell’attaccante del Napoli alla Juventus

Arkadiusz Milik lascerà il Napoli e andrà alla Juventus, ripercorrendo le orme di Gonzalo Higuain? David Przemyslaw Pantak, agente dell’attaccante polacco, ha fatto chiarezza sul futuro del proprio assistito. Ecco le parole del procuratore della punta ai media polacchi, riportate da tuttomercatoweb.com.

«Tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni riguardo ad Arkadiusz Milik, sono solo rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo Giuntoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua. Quando questo periodo di difficoltà legato al Coronavirus finirà, ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società».