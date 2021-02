Napoli, alcuni giocatori hanno protestato con Gattuso: i motivi

Alta tensione in casa Napoli con alcuni giocatori che si sarebbero lamentati con il tecnico Gennaro Gattuso. I motivi del confronto

Alcuni giocatori del Napoli si sarebbero lamentati con il tecnico Gennaro Gattuso contrastando i suoi metodi di lavori e lamentandosi di essere schierati fuori ruolo. Lo segnala Gazzetta dello Sport.

I problemi riguardano la mancanza di coordinamento tra proprietà e area tecnica, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sotto accusa per alcune scelte di mercato e per non aver saputo gestire la questione all’interno del gruppo.