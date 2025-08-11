Napoli alla ricerca del vice-Di Lorenzo: Juanlu Sanchez resta in pole, ma spunta Arnau Martinez - Calcio News 24

Napoli alla ricerca del vice-Di Lorenzo: Juanlu Sanchez resta in pole, ma spunta Arnau Martinez. I dettagli

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, alla ricerca di un terzino destro che possa ricoprire il ruolo di vice-Giovanni Di Lorenzo, capitano e colonna difensiva degli azzurri. Il nome in cima alla lista resta quello di Juanlu Sanchez, giovane talento del Siviglia classe 2003, noto per la sua versatilità e capacità di spinta sulla fascia. Tuttavia, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il club partenopeo ha fissato una deadline per chiudere l’operazione e, nel frattempo, valuta alternative per non farsi trovare impreparato.

Spunta Arnau Martinez: il profilo che intriga il Napoli

Tra le opzioni al vaglio della dirigenza azzurra è emerso un nome nuovo e particolarmente interessante: Arnau Martinez, terzino destro del Girona, anch’egli classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di affermarsi nel Girona, Martinez è considerato uno dei prospetti più promettenti della Liga. Dotato di ottima tecnica, visione di gioco e capacità di coprire l’intera fascia, il giovane spagnolo ha già collezionato numerose presenze in prima squadra, dimostrando maturità e affidabilità.

Al momento, non risulta esserci una trattativa concreta tra Napoli e Girona, ma il nome di Martinez è stato inserito nella lista dei profili monitorati. La sua giovane età lo renderebbe un “Under” utile per la compilazione delle liste UEFA, un dettaglio non trascurabile in fase di costruzione della rosa.

Strategia e flessibilità: il Napoli non vuole rischiare

La strategia del Napoli è chiara: mantenere il pressing su Juanlu Sanchez, ma al tempo stesso esplorare soluzioni alternative per evitare di trovarsi senza opzioni qualora la trattativa dovesse complicarsi. Una mossa che dimostra la volontà del club di agire con lungimiranza e pragmatismo, in linea con la filosofia del nuovo corso tecnico.

Con il campionato alle porte e la necessità di rinforzare la rosa in vista degli impegni europei, il Napoli si muove con attenzione e rapidità. La corsa al vice-Di Lorenzo è aperta, e i nomi sul tavolo promettono qualità e prospettiva.