Napoli, il sogno di De Laurentiis è Allegri: tutti i nomi per il dopo Gattuso

Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare al Maradona Massimiliano Allegri per sostituire Gennaro Gattuso. Tutti i dettagli

Il Napoli sembra sempre più destinato a cambiare allenatore al termine della stagione e secondo Corriere dello Sport il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di portare al Maradona Massimiliano Allegri.

Ragionamenti in corso anche su Luciano Spalletti e Paulo Fonseca così come si valutano profili di secondo piano come Ivan Juric, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi