Ancelotti: «La panchina traballa? Sento ADL tutti i giorni» VIDEO

Ancelotti, la vittoria continua a non arrivare a Napoli. Al termine della gara di ieri il tecnico dei partenopei ha commentato in conferenza stampa

Arriva un altro pareggio in casa Napoli. La squadra di Ancelotti esce dalla Dacia Arena con un solo punto. Questo il commento del mister al termine del match.

«Io vivo in questo mondo da quarant’anni so che quando le cose non vanno bene la panchina traballa ma questo non vuol dire molto. Sento il presidente tutti i giorni, è preoccupato come noi ma credo che insieme la risolveremo».